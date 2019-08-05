Новости версия для печати В Орле вспомнили события, происходившие в этот день 76 лет назад В 1943 году им было чуть больше тридцати лет. Разведчики Василий Образцов и Иван Санько ровно 76 лет назад водрузили Красное Знамя на уцелевшем доме в Орле. Сейчас его адрес - площадь Мира, 5. Символ долгожданной свободы и уверенности советских войск в собственных силах реет над Орлом два раза в год: 9 мая и 5 августа. И в этом году потомки тех, чьи имена вписаны в историю города, преподнесли Орлу бесценный подарок.



Знамя, которое разведчики Иван Санько и Василий Образцов водрузили 5 августа 1943 года над Орлом, стало символом долгожданной свободы и Великой Победы Красной Армии в Орловской наступательной операции. А имена Ивана Санько и Василия Образцова для орловцев стали примером героизма и мужества. Именно поэтому потомки одного из разведчиков решили преподнести городу по-настоящему бесценный дар - Орден Красного Знамени, которым был награждён Иван Дмитриевич Санько за освобождение Орла. Реликвия будет храниться в областном краеведческом музее.



Галина Санько, невестка И. Д. Санько: «Настолько много связано с Иваном Дмитриевичем в этом городе - он же не только в военное время здесь проявлял героизм, но и в мирное время он вёл большую патриотическую воспитательную работу. Семья так посчитала - мой супруг умер, но мы заранее уже обговорили этот вопрос, что этот орден должен находиться здесь, где всё связано с Иваном Дмитриевичем Санько».

Чтить память освободителей, их бессмертный подвиг - это единственное, чем может отплатить нынешнее поколение своим героическим предкам. Ведь именно они преподали великий нравственный урок любви к Родине, отстояли и подняли из руин родную Орловщину.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Самый главный наказ нам, сегодняшним потомкам - жить и трудиться ради того подвига, который совершили наши предки. Я думаю, что все собравшиеся оценили этот дар и самое главное - тот подвиг, который нам дал возможность сегодня жить и работать».

76 лет назад 5 августа войска Брянского фронта, при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов, в результате ожесточённых боёв отбили Орёл у фашистских захватчиков. В ознаменование одержанной Победы, пятой, сто двадцать девятой и триста восьмидесятой стрелковым дивизиям, ворвавшимся в город первыми и освободившим его, было присвоено наименование Орловских. А уже в 24 часа того же дня столица нашей Родины - Москва салютовала доблестным освободителям Орла и Белгорода двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий. Этот момент стал самым триумфальным за всю историю нашего города. А встреча ветеранов с юными орловцами, стала самым трогательным моментом за сегодняшний день.



Геннадий Зюганов, Почетный гражданин г.Орла, председатель ЦК КПРФ: «Орловская земля, коренная русская земля, хранит память обо всех героях. Мы должны помнить, что патриотические начинания заложены русским народом в древней крепости Орла, который основал Иван Грозный».

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Пока в нас жива память, пока в нас обострено чувство патриотизма, мы были и будем сильной, мощной нацией. Помним нашу историю, наших ветеранов - всегда гордились и будем ими гордиться».

Минутой молчания все собравшиеся в сквере Танкистов почтили память воинов и мирных жителей, отдавших свои жизни за независимость Родины и свободу Орловщины. А после - возложили цветы к монументу героям-танкистам, братской могиле, где прошло традиционное богослужение, и памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну. На гостей города митинг произвёл огромное впечатление.



Дмитрий Огилец, депутат народного совета ДНР: «Торжественное волнение. Погружение во времени, в воспоминания фронтовиков - как это было 76 лет назад, какой ценой достигнуто освобождение Орла, вообще Победа наша».

Празднование 76-й годовщины освобождения Орла от фашистских захватчиков продолжилось на сцене академического театра имени Ивана Сергеевича Тургенева, труппа которого подготовила для ветеранов, жителей и гостей праздника концерт «Война и мир глазами детей».









Антон Киселёв

5 августа 2019 года







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