Новости версия для печати В Ливенском районе наступил временный «конец света» Причина – ремонт высоковольтных линий.



Как пишет газета «Уездный город», в период с 5 по 26 августа, энергетики будут ремонтировать высоковольтные линии в сёлах Вязовая Дубрава, Орлово, деревне Ревякино. И вырубать деревья, которые мешают линиям электропередач в сёлах Сергиевское, Речица, деревне Покровка Вторая. Света у населения не будет от одного до трёх дней. С 9 часов утра до 16 часов дня. В вечернее время свет подаваться будет.





Анастасия Дорохова

5 августа 2019 года







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