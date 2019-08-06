Новости версия для печати Полицейские напомнили орловцам о внимании к деньгам Важно правильно отличать фальшивые купюры от настоящих.



Отмечается, что фальшивки обнаруживают при пересчете денежных средств, поступающих из торговых точек, сетей АЗС и других организаций. Чаще это поддельные денежные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей.

Существует несколько способов, как отличить настоящие деньги от поддельных без специального оборудования. Так, на подлинной пятитысячной или тысячной купюре при наклоне видны муаровые (радужные) полосы и буквы РР. На тыльной стороне банкноты через лупу отчетливо просматривается микротекст 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ. На фальшивой купюре серия и номер стираются, радужных полос не видно. Также на фальшивой купюре нет букв РР и надпись 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ отсутствует.



Полиция напоминает: если вы стали жертвой фальшивомонетчиков и у вас оказались купюры, вызывающие сомнение в подлинности, не пытайтесь их сбыть, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы сомневаетесь, являются ли настоящими имеющиеся у вас банкноты, обратитесь в любое отделение банка и попросите их проверить на подлинность. Если купюра не настоящая, вызывайте полицию.



Если вы располагаете какой-либо информацией о лицах, занимающихся изготовлением и распространением фальшивых денежных знаков, обращайтесь в Дежурную часть по телефону 102. Также данную информацию вы можете сообщить на «телефон доверия» регионального УМВД по номеру 41-38-56.





Анастасия Дорохова

6 августа 2019 года







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