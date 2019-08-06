Новости версия для печати В городском парке Ливен появились скульптуры В парке появились фигуры Емели и бабы Яги. Компанию им составил Балбес – персонаж кинофильма «Кавказская пленница», которого сыграл Юрий Никулин.



Скульптура Балбеса выполнена в полный рост и с ней уже охотно фотографируются отдыхающие в центральном парке. Как пишет «Уездный город» со ссылкой на начальника МУКП «Ливенское» Владимира Шкодкина, эти скульптуры, в отличие от топиарных, не будут убирать на зиму. Власти надеются на бережное отношение жителей к украшению города.





Анастасия Дорохова

6 августа 2019 года







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