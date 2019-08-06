Новости версия для печати Сегодня – всероссийский день предпринимателей Орловская прокуратура приурочила к этой дате день приема бизнесменов.



Консультации начнутся в 9 утра в районных и межрайонных отделениях ведомства. В Орле приём пройдет по адресу ул. Красноармейская, д. 17 А.

Специалисты прокуратуры ответят на все вопросы по правам и обязанностям предпринимателей, примут к рассмотрению обращения и жалобы. Всероссийский день приема предпринимателей проходит во всех регионах страны регулярно, в первый вторник месяца. Сегодня двери прокуратуры для посетителей будут открыты до 18 часов.





Мария Семак

6 августа 2019 года







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