Новости версия для печати За первое полугодие 2019 года правопреемники в Орловской области получили свыше 11 млн. рублей пенсионных накоплений Об этом сообщает Пенсионный фонд.



Правопреемники – это супруги, дети, родители, а также братья, сестры или другие родственники гражданина, который был участником системы обязательного пенсионного страхования и умер до назначения накопительной пенсии. Своего рода наследники, которые имеют право на получение накоплений, которые учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета. Для оформления заявления на выплату, нужно посетить Пенсионный фонд, помощи юристов не требуется. Все подробности – на сайте ведомства.





Мария Семак

6 августа 2019 года







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