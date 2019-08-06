Молодых ученых Орловщины приглашают к участию в конкурсе на лучшую исследовательскую работу

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вторник
6.08.2019
14:14:25
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Молодых ученых Орловщины приглашают к участию в конкурсе на лучшую исследовательскую работуПрием заявок начнется 30 сентября - еще есть время подготовить все необходимые материалы.
Лучших будут выбирать по четырем направлениям - естественные науки; гуманитарные, социально-экономические и технические. Научные изыскания ждут от аспирантов, учителей, методистов, ученых в возрасте до 35 лет. Можно участвовать коллективом. Основная цель конкурса – поддержать творческую деятельность молодых ученых региона. Победители получат дипломы и премии.
Подробную информацию о конкурсе можно изучить на официальном портале правительства Орловской области.
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