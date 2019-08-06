Новости версия для печати Молодых ученых Орловщины приглашают к участию в конкурсе на лучшую исследовательскую работу Прием заявок начнется 30 сентября - еще есть время подготовить все необходимые материалы.



Лучших будут выбирать по четырем направлениям - естественные науки; гуманитарные, социально-экономические и технические. Научные изыскания ждут от аспирантов, учителей, методистов, ученых в возрасте до 35 лет. Можно участвовать коллективом. Основная цель конкурса – поддержать творческую деятельность молодых ученых региона. Победители получат дипломы и премии.



Подробную информацию о конкурсе можно изучить на официальном портале правительства Орловской области.





Мария Семак

6 августа 2019 года







На главную страницу





