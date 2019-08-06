Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- От семьи легендарного разведчика - бесценная реликвия в дар любимому городу. Почему семья Ивана Санько пришла к такому решению? Мы получили эксклюзивное интервью.



- Как услышать вьюгу в начале августа? И что надо сделать, чтобы приманить птицу счастья? Народные мастера, сохраняющие традиции, сегодня делились секретами.



- Погоде вопреки. Аграрии перешагнули рубеж в 1,5 миллиона тонн зерна.



- Самая холодная ночь - позади. Теперь будет - чуть теплее.



- Спорт для сильных духом. В Орле прошел Фестиваль единоборств.



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Вести-Орёл

5 августа 2019 года







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