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На автодороге «Орел-Тамбов» в ДТП погибла женщина и пострадали дети

Вечером 5 августа водитель, управляя автомобилем Дэу Нексия, следовал по автодороге Орел-Тамбов со стороны г. Орла. В районе 19 км выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, который следовал во встречном направлении, с последующим столкновением автомобиля Дэу Нексия с автомобилем ВАЗ 2114, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП телесные повреждения получили: водители Дэу Нексия и автомобиля ВАЗ 2114 и его несовершеннолетние пассажиры. Водитель второго ВАЗ 2114, госпитализирован в отделение реанимации.

Пассажир Дэу Нексия (женщина 1957 г.р.), скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.