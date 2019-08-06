На автодороге «Орел-Тамбов» в ДТП погибла женщина и пострадали дети

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вторник
6.08.2019
14:14:37
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На автодороге «Орел-Тамбов» в ДТП погибла женщина и пострадали детиВсего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 7 ДТП. Пять человек получили травмы (среди них двое детей), 1 человек погиб.
Вечером 5 августа водитель, управляя автомобилем Дэу Нексия, следовал по автодороге Орел-Тамбов со стороны г. Орла. В районе 19 км выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, который следовал во встречном направлении, с последующим столкновением автомобиля Дэу Нексия с автомобилем ВАЗ 2114, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП телесные повреждения получили: водители Дэу Нексия и автомобиля ВАЗ 2114 и его несовершеннолетние пассажиры. Водитель второго ВАЗ 2114, госпитализирован в отделение реанимации.
Пассажир Дэу Нексия (женщина 1957 г.р.), скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.
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