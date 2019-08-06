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Орловскую фирму оштрафовали за нарушения ветеринарного законодательства

В частности, не проводились исследования молока, не обеспечено надлежащее санитарное состояние доильного зала, хранение ветеринарных препаратов осуществлялось с нарушением условий, указанных производителем в инструкции.

По результатам проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 руб. С целью устранения выявленных нарушений фирме было выдано предписание.

Постановление регионального Россельхознадзора обжаловано не было и сегодня вступило в законную силу.