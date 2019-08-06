Новости версия для печати Орел на две недели останется без горячей воды 12 августа специалисты Орловского филиала «Квадры» приступают ко второму этапу гидравлических испытаний тепловых сетей.



с 12 по 26 августа включительно будет прекращена подача горячей воды. Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ, Для жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского районов городабудет прекращена подача горячей воды. Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ, говорится в сообщении ПАО «КВАДРА». Во избежание несчастных случаев энергокомпания убедительно просит не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды. Также во время гидравлических испытаний не рекомендуется оставлять автотранспорт вблизи тепломагистралей. При обнаружении утечек из трубопроводов просят сообщять в диспетчерскую филиала по телефону: 55-29-74.





Орловское Информбюро

6 августа 2019 года







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