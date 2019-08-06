Орел на две недели останется без горячей воды

|
вторник
6.08.2019
14:14:07
|
|
Орел на две недели останется без горячей воды12 августа специалисты Орловского филиала «Квадры» приступают ко второму этапу гидравлических испытаний тепловых сетей.
Для жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского районов города с 12 по 26 августа включительно будет прекращена подача горячей воды. Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ, говорится в сообщении ПАО «КВАДРА».
Во избежание несчастных случаев энергокомпания убедительно просит не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды. Также во время гидравлических испытаний не рекомендуется оставлять автотранспорт вблизи тепломагистралей.
При обнаружении утечек из трубопроводов просят сообщять в диспетчерскую филиала по телефону: 55-29-74.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта