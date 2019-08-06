Новости версия для печати Из орловского музея изобразительных искусств можно отправиться в «Путешествие по миру» Выставка включает в себя более ста произведений живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства. Все они хранились в фонде орловского музея. Авторы произведений путешествовали по стране и за рубежом и воплощали свои впечатления в творческой форме.



Над картинами, представленными на выставке, работала целая плеяда замечательных живописцев: Аристарх Лентулов, Валентин Дудченко, Людмила Былинко, Василий Мешков, Валерий Артамонов и многие другие. Жанна Травинская - замечательный орловский керамист - многих из них знала лично. Над картинами, представленными на выставке, работала целая плеяда замечательных живописцев: Аристарх Лентулов, Валентин Дудченко, Людмила Былинко, Василий Мешков, Валерий Артамонов и многие другие. Жанна Травинская - замечательный орловский керамист - многих из них знала лично. Жанна Травинская, художник-керамист: «Мы шестидесятники. А я попала уже и в 80-е годы. У нас была полная свобода, поддержка государства. Мы ездили на творческие дачи, у нас были заказы. Выставка меня сильно взволновала, что я встретилась здесь с картинами тех художников, с которыми я работала» На выставку пришли и совсем юные художники и уже маститые, которые сами в юности учились у тех, чьи картины сегодня разместились в выставочных залах музея искусств. Анатолий Костяников, заслуженный художник России: «Если мы говорим о художественном творчестве в смысле реалистического начала, то конечно здесь представлены картины картины того периода, который на мой взгляд, был пиком творческого задела по всей России» Работы эти в основном создавались по заказу Союза художников, ведущие мастера страны должны были показать социалистические достижения, преобразования природы на благо родине. Сегодня эти картины воспринимаются уже как часть истории, часть ушедшей эпохи и роли человека в ней. Татьяна Тимашева, старший научный сотрудник музея изобразительных искусств: «Эти образы были настолько яркими и эмоциональными, что и сейчас он и заражают нас, показывают то, что уже ушло, потому что мир стремительно меняется. Это можно сказать и документы времени» Пейзажи Сибири и Дальнего Востока, новостройки Урала, природа Крыма, люди и города разных стран и континентов Многие картины, кстати, до сегодняшнего дня никогда не выставлялись.Например, «Пик Ленина» кисти художника Смирнова. Для кого-то выставка станет очень ностальгическим моментом, для кого-то наглядным подтверждением учебника истории, а для кого-то огромным открытием и удивлением, как жили, общались и работали люди всего полвека назад.









Вести-Орёл

6 августа 2019 года







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