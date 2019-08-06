Новости версия для печати 76 годовщину со дня освобождения от фашистских захватчиков отмечают в Кромском районе Сегодня там состоится серия праздничных мероприятий.



Дважды поселок Кромы становился эпицентром боев, где решалась судьба России. Осенью 1919 года здесь сошлись войска белого генерала Деникина и красные полки Михаила Фрунзе. А в 1943 году уже шла битва с немцами. По Кромскому району проходила Орловско - Курская дуга.



Сегодня в Кромах вспоминают минутой молчания павших, звучат слова благодарности в адрес ветеранов и всех, кто в тяжелое послевоенное время поднимал край из руин.



Впрочем, кромчане гордятся не только своим историческим прошлым, но и нынешним днем. В Орловской области это одно из самых динамично развивающихся муниципальных образований. Сейчас на территории района действуют девять крупных сельскохозяйственных организаций различных форм, а также 62 крестьянско-фермерских хозяйства.





Мария Семак

6 августа 2019 года







На главную страницу





