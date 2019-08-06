Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Выстояли и победили. Орловщина продолжает отмечать 76-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Сегодня вспоминают павших и благодарят ветеранов в Кромском районе.

- «Путешествия по миру...» в эпоху Советского Союза. Новая экспозиция в музее изобразительных искусств.

- Расплачиваетесь наличными? Рассмотрите внимательнее купюру! Полиция напоминает, чем отличаются подлинные банкноты от фальшивых.

- Победителям - дипломы и премии. В Орле объявлен конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу.

- Белые паруса над «Светлой жизнью». Орел принимает «Регату 57». Из каких городов приехали спортсмены?

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Вести-Орёл

6 августа 2019 года







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