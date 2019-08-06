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Салют тебе, Орёл!

Завершением серии мероприятий, посвященных 76-й годовщине освобождения города стала праздничная программа на площади Ленина.

Вместе с творческими коллективами пели и танцевали жители и гости города. Даже несмотря на плохую погоду, настроение у всех было приподнятое. 
 
Фестиваль единоборств стал еще одним подарком городу. Свое мастерство спортсмены демонстрировали в трех видах боевых искусств: универсальный бой, кикбоксинг и бокс. 
 
Среди победителей боксерского турнира оказался семнадцатилетний Владислав Жданов. Свою жизнь без спорта он уже представляет и считает, что каждый бой делает его сильнее:
 
Владислав Жданов, боксер: «Надо всегда готовиться. Никогда не будешь уверен в себе на сто процентов. Потому что каждый соперник может подготовиться лучше».
 
Парень откровенничает: свою победу он посвящает не только Орлу, но и любимой девушке, которая в такой ответственный момент, конечно же, рядом. 
 
Серафима Васильева, жительница Орла: «Влад – лучший! Для меня он всегда лучший. Болею, дрожу сама, камеру еле держу. Но я очень рада, что он выиграл!»
 
Праздничные мероприятия на этом не закончились. В центре города орловцы и гости уже с нетерпением ждали выступления группы «Братья Гримм». После выступления музыканты признались, что Орел их покорил. 
 
Праздничный вечер с тысячами орловцев провел и губернатор Орловской области Андрей Клычков.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я хочу сказать всем спасибо. Всем, кто живет, кто радуется, всем кто работает и ставит передо мной задачи. Сегодня ведущие мне задали вопрос: «Вы куда пойдете: на сцену или к народу поближе? Я ответил, что точно пойду к вам поближе! И в завершение нашего праздника я хочу пожелать вам всем мирного неба над головой, счастья в семьях, здоровья и успехов. Ну и салют тебе, Орёл!»





Юлия Опанасюк
6 августа 2019 года

 


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