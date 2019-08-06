Новости версия для печати Штиль или буря? В Орле проходит всероссийская парусная регата «Регион 57» В этом году она посвящена сразу трем событиям: 350-летию похода первого русского военного корабля «Орел», 250-летию Архипелагской экспедиции и 76-годовщине освобождения города от фашизма.



Волны, ветер и белые паруса! Акваторию озера «Светлая жизнь» в минуты прояснения на небе рассекают яхты. Организаторы регаты говорят, что в этом году в самый пик сезона погода такая, как обычно бывает во время его закрытия. А ведь в парусном спорте стихия решает, когда выходить на воду Она же определяет и характер яхтсмена. Константин Грамматчиков, президент федерации парусного спорта Орловской области: «Ветер он или есть или его нет. Когда его нет, когда штиль, спортсмен должен иметь большую выдержку. Когда сильный ветер, то можно перевернуться. Надо не терять самообладание, сохранять хладнокровие». Свое самообладание и хладнокровие в этом году смогли проявить 130 яхтсменов. Это с учетом трех соревнований: первенства города Орла по парусному спорту, регаты «Регион 57» и боя на воде. Интересно, что после осадков, которые в дни соревнований – не редкость, каждый спортсмен самостоятельно готовит судно к старту. Денис Мальцев, участник регаты «Регион 57» (г. Воронеж): «После каждого дождя вода набирается в лодку и это, бывает, ее замедляет. Надо отчерпывать. Некоторые переворачивают лодку, чтобы не залилась вода». Штиль для соревнований на водной глади страшнее бури. Здесь только парусное направление, то есть спортсмены идут по ветру. Грести запрещено, за это грозит дисквалификация. Ускориться в такие моменты можно лишь парусом. Алгоритм действий знают и самые юные спортсмены. Ирина Никулина, участница регаты «Регион 57» (г. Орёл): «Главное - поймать ветер. Когда он слабый, надо поворачиваться на ветер, ловить его. В нужный момент затягивать парус, в нужный – расставлять». Ярославль, Москва, Ростов, Липецк, Воронеж, Брянск и Орел - такова география восьмой парусной регаты. Увидеть гонки под парусом лично, можно будет еще на протяжение двух дней. Завершится регата 8 августа.









Анна Вайсергисер

6 августа 2019 года







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