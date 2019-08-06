Завтра в Орле и поселке Знаменка на сутки будет приостановлено водоснабжение

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вторник
6.08.2019
14:13:36
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Завтра в Орле и поселке Знаменка на сутки будет приостановлено водоснабжениеПо информации МПП ВКХ «Орелводоканал», в связи с производством ремонтных работ на водоводе в поселке Знаменка Орловского района с 8:00 7 августа до 8:00 8 августа будет временно отключено водоснабжение поселка Знаменка, Заводского (кроме поселка Лужки) и части Советского районов города Орла.
В Советском районе Орла будет временно ограничено водоснабжение потребителей по улицам: Веселая Слобода, Наугорское ш., район больницы им. Н.А.Семашко, ул. Ленина, ул. Тургенева, ул. Полесская, ул. Лескова частично ул. Октябрьская, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Горького и прилегающие к ним улицы и переулки.
Подвоз воды будет осуществляться МПП ВКХ «Орелводоканал». Время и месторасположение автоцистерн можно уточнить по тел. 43-26-89.
«Орелводоканал» приносит извинения за причиненные неудобства.
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