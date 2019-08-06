Новости версия для печати Завтра в Орле и поселке Знаменка на сутки будет приостановлено водоснабжение По информации МПП ВКХ «Орелводоканал», в связи с производством ремонтных работ на водоводе в поселке Знаменка Орловского района с 8:00 7 августа до 8:00 8 августа будет временно отключено водоснабжение поселка Знаменка, Заводского (кроме поселка Лужки) и части Советского районов города Орла.



В Советском районе Орла будет временно ограничено водоснабжение потребителей по улицам: Веселая Слобода, Наугорское ш., район больницы им. Н.А.Семашко, ул. Ленина, ул. Тургенева, ул. Полесская, ул. Лескова частично ул. Октябрьская, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Горького и прилегающие к ним улицы и переулки. 43-26-89. Подвоз воды будет осуществляться МПП ВКХ «Орелводоканал» . Время и месторасположение автоцистерн можно уточнить по тел. «Орелводоканал» приносит извинения за причиненные неудобства.





Орловское Информбюро

6 августа 2019 года







На главную страницу





