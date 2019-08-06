Приемочная комиссия одобрила качество ремонта 53 орловских дворов

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вторник
6.08.2019
19:00:06
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Приемочная комиссия одобрила качество ремонта 53 орловских дворовВсего в этом году планируется отремонтировать 69 территорий.
По информации пресс-службы городской администрации, полностью заасфальтировано 56 дворов. Пробы асфальта на каждом из них получили положительную оценку лаборатории КУ ОО «Орелгосзаказчик». На пяти дворовых территориях ведутся ремонтные работы. Это пер. Матроса Силякова, 5, ул. Цветаева, 5а, ул. Комсомольская, 390, 400 и 406. Три последних участка находятся в стадии подготовки к сдаче.
Всего в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году отремонтируют 69 дворовых территорий: 63 из основного списка и 6 — из резервного. Речь идет о следующих адресах: Московское шоссе, 170, ул. Рощинская, 11а, ул. Циолковского, 3, ул. Костомаровская, 1, ул. Комсомольская, 193, ул. Маринченко, 23. Торги по данным объектам состоятся 9 и 12 августа.
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