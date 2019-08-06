Новости версия для печати Итоги дежурных суток МЧС: не обошлось без жертв За сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз: шесть выездов на ликвидацию возгораний и четыре – на различные происшествия.



Так, при тушении жилого дома в деревне Кошелевка Малоархангельского района было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения. В результате пожара выгорело помещение кухни на площади 24 квадратных метра, обуглился потолок, остальные помещения дома закопчены. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



В этот же день на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании квартиры дома в переулке Цветочном в городе Орле. Из-за сильного задымления были эвакуированы 22 человека. В результате пожара в помещении кухни термическое повреждение получили стены, потолок и мебель, огнем повреждена смежная стена балкона. Остальная часть квартиры закопчена. В результате пожара пострадала женщина 1980 года рождения, которая была доставлена в областную клиническую больницу. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



Минувшей ночью пожарных вызвали на тушение автомобиля на автодороге «Орел-Болхов» в Орловском районе. В результате пожара автомобиль ВАЗ-2110 выгорел по всей площади. Предполагаемая причина пожара – разгерметизация топливного бака.





Анастасия Дорохова

6 августа 2019 года







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