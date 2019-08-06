В Ливнах оперативники раскрыли кражу телевизора из дачного дома

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вторник
6.08.2019
19:00:54
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В Ливнах оперативники раскрыли кражу телевизора из дачного домаПохищенную технику изъяли.
С заявлением о пропаже телевизора к полицейским обратилась женщина. В результате оперативно-розыскных мероприятий силовики выяснили, что к краже имущества причастен местный житель 1992 года рождения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Подозреваемый проник в дачный дом путем взлома двери и украл оттуда телевизор. Полицейские изъяли похищенное. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.
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