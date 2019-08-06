Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Тройное ДТП. Авария на трассе Орёл-Тамбов пополнила статистику погибших на дорогах.

- Эти улицы помнят войну. Орловская филармония вышла на открытую площадку. «Вести-Орел» были в числе слушателей.

- Скейтпарк в Орле уже реальность. Глава региона обсудил перспективы с крупной строительной компанией.

- Ветер в парусах. Как проходит восьмая гонка регаты? Репортаж с озера Светлая жизнь.

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Вести-Орёл

6 августа 2019 года







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