Минфин согласовал проект по созданию ОЭЗ в Мценском районе

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вторник
6.08.2019
19:00:48
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Минфин согласовал проект по созданию ОЭЗ в Мценском районеМинистерство финансов России согласовало проект постановления Правительства РФ «О создании на территории муниципального образования Мценский район Орловской области особой экономической зоны производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Орел».
Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что соглашение стало результатом большой работы, предшествующей этому важному событию.
До 2023 года правительство региона обязуется осуществить строительство инженерной, транспортной, социальной и другой инфраструктуры.
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