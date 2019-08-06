Новости версия для печати Росгвардейцы задержали орловца, угрожавшего прохожим С собой у нарушителя был предмет, похожий на пневматический пистолет.



Инцидент произошел во время празднования Дня города Орла на улице Герцена. Во время уточнения обстоятельств происходящего злоумышленник оказал сопротивление, но вскоре был задержан. Со слов 32-летнего мужчины, опасения людей были необоснованны и приводить в исполнение свои угрозы он не хотел. Известно, что ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В ходе задержания предмет, схожий с пистолетом, был изъят силовиками.





Анастасия Дорохова

6 августа 2019 года







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