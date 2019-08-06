Росгвардейцы задержали орловца, угрожавшего прохожим

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вторник
6.08.2019
19:00:42
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Росгвардейцы задержали орловца, угрожавшего прохожимС собой у нарушителя был предмет, похожий на пневматический пистолет.
Инцидент произошел во время празднования Дня города Орла на улице Герцена. Во время уточнения обстоятельств происходящего злоумышленник оказал сопротивление, но вскоре был задержан. Со слов 32-летнего мужчины, опасения людей были необоснованны и приводить в исполнение свои угрозы он не хотел. Известно, что ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В ходе задержания предмет, схожий с пистолетом, был изъят силовиками.
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