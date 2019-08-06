От ремонта труб не должны страдать жители

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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От ремонта труб не должны страдать жителиВопрос отключения водоснабжения стал одним из ведущих на рабочем совещании главы города Орла. Что ещё обсудили городские власти? Узнала наша съёмочная группа.
Чтобы жители Заводского и части Советского района, а так же посёлков Знаменка и Жилино не остались без питьевой воды будет организован её централизованный подвоз. В списке 34 точки. Составлен график подвоза. Отмечено, что все учреждения социально-культурной сферы в районах, охваченных отключением воды, должны быть обеспечены суточным запасом. Особое внимание к ее качеству.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Обращаю внимание, что после завершения работ вода должна быть обязательно проверена Роспотребнадзором на предмет её соответствия качеству. С управляющими компаниями необходимо провести работу по подаче воды в самые отдалённые точки, на верхние этажи»
Ещё одна актуальная тема, которая требует непросто контроля со стороны городских властей, а кардинального решения - это уборка городских кладбищ. Кучи мусора на них давно уже вызывают нарекания. Как выяснилось, один из подрядчиков, который обслуживал вывоз отходов с ряда центральных мест захоронений не справился со своими обязанностями.
А вот благоустройство общественных территорий нареканий у городских властей не вызывает. Все идёт по графику. Объёмы соблюдаются. Так сейчас работы ведутся сразу на нескольких площадках: Детский парк, Ботаника, бульвар Победы, скверы Гурьева и 5-ой Орловской дивизии, площадь Содружества.
Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «По большинству объектов срок исполнения контрактов - 1 сентября и только по площади Содружества - 30 ноября. Что касается Детского парка, то хочу напомнить, что контракт переходящий. Сроки его исполнения - конец следующего года. В настоящий момент работы ведутся в полном объёме, масштабно, опасений по срокам выполнения нет»
Своим чередом идёт и ремонт дворовых территорий. 53 уже приняты, три находятся в стадии приёмки, на двух заканчиваются ремонтные работы.
Сергей Костиков, начальник управления капитального строительства г. Орла: «На пяти дворовых территориях приступят к работе на следующей неделе. Контракты ещё по пяти дворовым территориям размещены на торги, на следующей неделе подрядчики должны определиться»
Также на рабочем совещании было дано указание привести в порядок все знаки на въезде в областной центр и начать подготовку к новогодним праздникам. План необходимых мероприятий должен быть составлен в самое ближайшее время.