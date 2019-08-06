Новости версия для печати От ремонта труб не должны страдать жители Вопрос отключения водоснабжения стал одним из ведущих на рабочем совещании главы города Орла. Что ещё обсудили городские власти? Узнала наша съёмочная группа.



Чтобы жители Заводского и части Советского района, а так же посёлков Знаменка и Жилино не остались без питьевой воды будет организован её централизованный подвоз. В списке 34 точки. Составлен график подвоза. Отмечено, что все учреждения социально-культурной сферы в районах, охваченных отключением воды, должны быть обеспечены суточным запасом. Особое внимание к ее качеству.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Обращаю внимание, что после завершения работ вода должна быть обязательно проверена Роспотребнадзором на предмет её соответствия качеству. С управляющими компаниями необходимо провести работу по подаче воды в самые отдалённые точки, на верхние этажи»

Ещё одна актуальная тема, которая требует непросто контроля со стороны городских властей, а кардинального решения - это уборка городских кладбищ. Кучи мусора на них давно уже вызывают нарекания. Как выяснилось, один из подрядчиков, который обслуживал вывоз отходов с ряда центральных мест захоронений не справился со своими обязанностями.



А вот благоустройство общественных территорий нареканий у городских властей не вызывает. Все идёт по графику. Объёмы соблюдаются. Так сейчас работы ведутся сразу на нескольких площадках: Детский парк, Ботаника, бульвар Победы, скверы Гурьева и 5-ой Орловской дивизии, площадь Содружества.



Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «По большинству объектов срок исполнения контрактов - 1 сентября и только по площади Содружества - 30 ноября. Что касается Детского парка, то хочу напомнить, что контракт переходящий. Сроки его исполнения - конец следующего года. В настоящий момент работы ведутся в полном объёме, масштабно, опасений по срокам выполнения нет»

Своим чередом идёт и ремонт дворовых территорий. 53 уже приняты, три находятся в стадии приёмки, на двух заканчиваются ремонтные работы.



Сергей Костиков, начальник управления капитального строительства г. Орла: «На пяти дворовых территориях приступят к работе на следующей неделе. Контракты ещё по пяти дворовым территориям размещены на торги, на следующей неделе подрядчики должны определиться»

Также на рабочем совещании было дано указание привести в порядок все знаки на въезде в областной центр и начать подготовку к новогодним праздникам. План необходимых мероприятий должен быть составлен в самое ближайшее время.









Оксана Гранн

6 августа 2019 года







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