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В преддверии Дня строителя Орёл посетил заместитель исполнительного директора Российского Союза строителей

Встреча прошла в администрации Орловской области.

Коллектив ПАО «Орёлстрой» получил диплом «Элита строительного комплекса России». Профессиональный конкурс проводится уже 23 года. Оцениваются объемы и качество ввода жилья в эксплуатацию. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В этом году мы вместе с компанией «Орелстрой» выполняем обещания перед жителями, которые занимаются скейтом, экстремальными видами спорта. На стадионе имени Ленина появится новая современная площадка. И надеемся, в перспективе в рамках реализации национальных проектов мы будем всегда находить точки соприкосновения и возможность увеличения объемов строительства качественного жилья».
 
Александр Рогачёв, председатель совета директоров ПАО «Орёлстрой»: Для нас очень важно, что именно в этот день мы получили высокие награды. Мы со своей стороны благодарим вас за поддержку, за такую честь».
 
Как отметил заместитель исполнительного директора Российского Союза строителей Константин Кижель, компания «Орелстрой» является одним из лидеров по объему вводимого жилья и по качеству строительства не только в Орловской области, но и в ЦФО. 
 
«Российский Союз строителей готов во всем помогать вашей компании», - подчеркнул Кижель.



Вести-Орёл
6 августа 2019 года

 


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