Сегодня в ГТРК «Орел» состоялось распределение эфирного времени для зарегистрированных кандидатов в депутаты ГД РФ

|
вторник
6.08.2019
19:00:24
|
|
Сегодня в ГТРК «Орел» состоялось распределение эфирного времени для зарегистрированных кандидатов в депутаты ГД РФДо старта агитационного периода в средствах массовой информации остались считанные дни.
100 минут на предвыборные ролики, и столько же на дебаты. У кандидатов в Государственную Думу Российской Федерации будет возможность чуть больше рассказать о себе до того момента, как жители Орловской области придут на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор.
Чтобы донести свою позицию, на телеканале «Россия» и «Россия 24» кандидатам отводится 4 дня на дебаты. Время и «соперников» распределили сегодня.
Площадкой для дискуссий станут три телевизионных и столько же радиоканалов.
Дебаты будут проходить в новой студии ГТРК «Орел» по адресу ул. 7 Ноября, дом 43.
Как прошла «жеребьевка»? Готовы ли кандидаты к дебатам?
Ответы - в материале Надежды Невматулиной.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта