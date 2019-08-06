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Сегодня в ГТРК «Орел» состоялось распределение эфирного времени для зарегистрированных кандидатов в депутаты ГД РФ

100 минут на предвыборные ролики, и столько же на дебаты. У кандидатов в Государственную Думу Российской Федерации будет возможность чуть больше рассказать о себе до того момента, как жители Орловской области придут на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор.

Чтобы донести свою позицию, на телеканале «Россия» и «Россия 24» кандидатам отводится 4 дня на дебаты. Время и «соперников» распределили сегодня.

Площадкой для дискуссий станут три телевизионных и столько же радиоканалов.

Как прошла «жеребьевка»? Готовы ли кандидаты к дебатам?

Ответы - в материале Надежды Невматулиной.