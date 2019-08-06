Новости версия для печати Кромской район отметил годовщину освобождения В один день слились и памятные моменты, и веселое торжество



Сначала подарки - главным для Кромского района ко дню освобождения стал новый офис по работе с клиентами «ОрёлЭнерго». Компания переходит на цифровую форму работы с клиентами. Этот проект - пилотный. Данный пункт будет обслуживать больше 20 тысяч абонентов. Услуги энергетиков они смогут заказывать и получать не выходя из дома.



Юрий Волченков, директор филиала: «Мы реализуем целый пул мероприятий, связанных с цифровой трансформацией сетей. Считаем, что повысили уровень комфорта, удобства, разъяснения, для граждан, которые не всегда понимают сам смысл цифровой трансформации, почему это удобно и современно»

После - само торжество. Главным событием минувшего дня для кромчан стал митинг памяти, прошедший у братской могилы на площади Освобождения в райцентре. Всего же на территории района находится три десятка воинских захоронений, и кромчане чтут бессмертный подвиг тех, кто отдал свои жизни за их свободу.



Иван Митин, глава Кромского района: «Около семи тысяч человек ушли на фронт из Кромского района. Из них не вернулись 3745 человек. Сложили свои головы на полях сражений. Эта цифра очень большая. Кромской район дал четыре героя Советского Союза, два человека награждены Орденами Славы»

Но прежде всего 6 августа для кромчан - праздник. Потому без веселья было не обойтись. Подворья, представившие все сельские поселения района похвастались умением угощать гостей. А творческие коллективы подготовили для всех участников мероприятия концерт.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета: «28 июня депутаты облсовета единогласно проголосовали и присвоили столь высокое звание посёлку Кромы - населённый пункт воинской доблести»

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я хочу в очередной раз поздравить с праздником и напомнить молодому поколению, что мы сейчас, проводя дни районов, отмечая 5 августа - это праздники, которые имеют большую историю. Хочу пожелать, чтобы мы эту историю помнили. И каждый день в труде, в работе – переносили»

А помнить кромчанам есть что - 673 дня фашистской оккупации, четыре дня ожесточённых боёв за свободу, в которых погибли десятки тысяч красноармейцев, и тот факт, что именно на их родной земле случился перелом в битве, который в итоге вылился в успех орловской стратегической наступательной операции «Кутузов»









Антон Киселёв

6 августа 2019 года







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