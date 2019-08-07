Новости версия для печати Сегодня последний день приема заявок на участие в региональном конкурсе «Молодые кадры Орловщины» Свои проекты для реализации могут представить жители региона в возрасте до 45 лет.



Попробовать свои силы решили больше 300 человек. 5 лучших идей этого года будут дорабатываться проектной командой под руководством опытного наставника модератора. А это не только бесценный опыт организационной и командной деятельности, но и возможность осуществить задуманное. Чтобы стать участником , нужно зайти на портал Орловской области , пройти регистрацию и анкетирование , решить тестовое задание и предоставить видео ролик о себе и своем проекте. Это первый заочный этап.





Мария Семак

7 августа 2019 года







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