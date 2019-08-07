Новости версия для печати Работа транспорта в Орле на контроле местных властей Ее обсудили на рабочем совещании у главы администрации.



По информации пресс-службы, после того, как два перевозчика, обслуживающих маршрут №2 «ул. Планерная — ул. Гайдара», оказались под угрозой расторжения муниципального контракта из-за несоблюдения графиков движения, ситуация по транспортному обслуживанию микрорайона «Мясокомбинат» улучшилась.



Обсуждение коснулось и работы автобусов в праздничную ночь 5 августа, которые, согласно поручению, курсировали по маршрутам до 00.00 6 августа. Отмечено,что в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступило ни одной жалобы по поводу плохой работы транспорта.



Отдельное внимание было уделено остановочным павильонам, на неудовлетворительное состояние которых жители обращают внимание в социальных сетях. В частности, это остановки на ул. Металлургов в районе ТЦ «Европа», на Наугорском шоссе в районе ОГУ им. И.С. Тургенева, павильоны «Стадион им. Ленина» и «Трансмаш».



Александр Муромский дал указание следить за внешним видом остановочных павильонов, своевременно удалять граффити и незаконные рекламные объявления.





Анастасия Дорохова

7 августа 2019 года







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