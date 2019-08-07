В Орле выявят лучшее звено газодымозащитной службы

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среда
7.08.2019
16:11:00
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В Орле выявят лучшее звено газодымозащитной службыСоревнования стартуют сегодня.
Специалисты газодымозащитной службы находятся в зоне высокого риска. Их собственная жизнь зависит от профессиональных навыков. На первом этапе проверяются теоретические знания. На втором пожарные соревнуются в мастерстве и практических умениях. Это и подъем по трехколенной лестнице, и спасение пострадавшего, и, конечно, тушение пожара. На выполнение каждого упражнения дается одна попытка. Завершатся соревнования 9 августа.
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