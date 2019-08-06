Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Скорая помощь сельской медицине. 6 современных передвижных медкомплексов сегодня отправились в районные больницы



- Экзамен для дошкольных учреждений. Сегодня в Орле началась приемка детских садов. Мы были в составе одной из комиссий.



- Мценской Особой экономической зоне - быть! Минфин России согласовал проект.



- Вместе с кромчанами сегодня мы поклонились защитникам за 76 лет - без войны.



- Равные возможности - быть услышанным. Сегодня в ГТРК "Орел" распределили бесплатное эфирное время для выступлений кандидатов в депутаты.



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Вести-Орёл

6 августа 2019 года







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