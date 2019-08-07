Новости версия для печати Акция «Дорога в школу» продлится до 30 августа В ее рамках помощь оказывается сиротам, детям с особенностями здоровья и детям из малообеспеченных семей.



Детям нужны портфели, пеналы, тетради, ручки и другие канцтовары. Новые канцелярские предметы можно приносить по адресу: ул. Ленина, д.23, кабинет №2 . Сбор ведется до 30 августа. А в преддверии Дня знаний для ребят организуют праздники, во время которых вручат подарки и пожелают первоклашкам успехов в учебе.





Мария Семак

7 августа 2019 года







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