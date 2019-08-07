Орловские медучреждения получили передвижные комплексы

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среда
7.08.2019
16:10:48
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Орловские медучреждения получили передвижные комплексыЗакупки были произведены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Их общая стоимость - более 74 млн рублей.
Ключи от долгожданных передвижных маммографических кабинетов получили Орловский онкологический диспансер, Мценская и Плещеевская районные больницы. А Орловский противотуберкулезный диспансер, Ливенская и Мценская ЦРБ - документы от флюорографических кабинетов на колесах. Комплексы оснащены современным оборудованием. Напомним, в середине июля было приобретено и передано 4 передвижных медкомплекса для больниц в районах.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
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