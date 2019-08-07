Новости версия для печати Жители улиц Гагарина и Розы Люксембург лишились остановки транспорта Вернется ли остановка на прежнее место и будет ли она вообще?



Стихийные посиделки бабушек на скамейке, иногда перерастают в настоящие собрания. Сегодня на повестке дня обсуждение отсутствия остановки общественного транспорта. Раньше, для пожилых людей, которые в основном, населяют окрестные дома, она была в шаговой доступности, и находилась рядом с 26-й школой. По требованию ГИБДД из соображений безопасности, ее убрали. Нина Абрамова, пенсионерка: «Я ходила десять дней на дневной стационар в поликлинику, невозможно ходить, вызывай такси и ехай. А это сто рублей!» И просьба к администрации города у жильцов только одна - установить новый остановочный павильон так, что бы людям было удобно и недалеко до него дойти. Любовь Добычина, пенсионерка: «Мы очень просим сделать нам остановочку, не нужен нам ни заездной карман, ничего, лишь бы там указатель висел, чтобы маршрутки останавливались» Это вопрос жители поднимают не впервые, в администрации о нем знают. Ещё в декабре прошлого года глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление об утверждении схемы благоустройства остановки. Расстояние от школы до остановочного павильона составит 200 метров. Евгений Гришин, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Решение о переносе остановки принято. Сейчас согласованы все необходимые документы. Ищем денежные средства» Планировалось, что обустройство павильона будет выполнено с наступлением благоприятных погодных условий. Позднее выяснилось, что не хватает финансирования. Сегодня это основная задержка. Возможно, кому то эта тема не кажется насущной, есть и поважнее дела, что стоит пробежать лишних триста-четыреста метров? Но для пожилых людей, общественный транспорт часто единственная возможность добраться до поликлиники, банка, магазина.









Эва Стасюлевич

7 августа 2019 года







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