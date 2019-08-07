Новости версия для печати Уборочная страда в разгаре Уже обмолочено почти 350 тысяч гектаров зерновых культур - это более половины площадей озимых. Подробности уборки во Мценском районе в репортаже Владислава Кузнецова.



Уборка в этом году сложная. Работы сдерживают периодически выпадающие дожди. На юго-востоке области уборка озимых культур близится к завершению. В целом же по области обмолочено немногим более 6о процентов озимого клина. В агрофирме «Мценская» Мценского района урожай выращен хороший. Убрали озимый рапс с урожайностью более 50 центнеров с гектара. Сейчас основное внимание уборке озимой пшеницы, которая занимает 5 тысяч гектаров. Сергей Щепетев, директор агрофирмы по растениеводству: «Урожайность на этом поле в пределах восьми тонн. На сегодня убрано четыре тысячи. Урожайность в пределах семи тонн. Пшеница вся продовольственная. В основном четвертый и третий класс. Немного убрали яровых, убрали горох. Начали убирать ячмень». Особое внимание в агрофирме качеству зерна. Пшеница должна быть продовольственной, ячмень пивоваренным. Это обеспечивает спрос и цену. Сергей Щепетев, директор агрофирмы по растениеводству: «Мы занимаемся только продовольственным зерном. Для фуража у нас растет кукуруза. Нам этого достаточно». На уборке работают 29 комбайнов, в том числе шесть привлеченных. Техника не уходят с поля, даже если начинается дождь. Дождики в основном кратковременные, поэтому иногда начинают работать после шести часов вечера. Опытные механизаторы справляются и с полегшими посевами. Часть комбайнов перебросили на уборку ячменя, который, в отличие от пшеницы, ждать не может. Агрофирма «Мценская» - один из законодателей мод с точки внедрения новых сортов. Здесь постоянно ведется проверка селекционных достижений. Отдельные сорта показали в этом году урожайность 100 центнеров с гектара при хорошем качестве зерна. Параллельно с уборкой ведется подготовка к севу озимых культур. Озимый рапс планируют начинать сеять уже 15 августа.









Владислав Кузнецов

7 августа 2019 года







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