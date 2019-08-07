Новости версия для печати

В Орле появится инклюзивный пляж

Проект реализуют члены Калининградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег». Инклюзивный пляж — это комплексно разработанный проект пляжа, доступного для людей с инвалидностью. Рекреационная зона учитывает особенности и специфику человека, является полноценной зоной отдыха у воды.

Проект включает в себя обустройство парковочных мест, дороги до пляжа, полноценной площадки, которая удобна для инвалидов-колясочников, а также специализированное оборудование – противопролежневые шезлонги и матрацы, пляжные кресло-коляски, преодолевающие песок, гальку и т.п., зонты и навесы от солнца и многое другое.

9 августа инклюзивный пляж развернется на озере Светлая жизнь. В течение двух дней любой желающий сможет бесплатно посетить пляж и опробовать оборудование.



В рамках проекта «Инклюзивный пляж. Экспедиция» члены «Ковчега» посещают крупные города, находящиеся на маршруте Калининград — Сочи. После Орла планируется развернуть инклюзивный пляж в Белгороде, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Геленджике и Туапсе.



Обращаем особое внимание горожан на то, что в настоящее время озеро Светлая жизнь закрыто для купания!