Активность клещей в Орловской области продолжает падать

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среда
7.08.2019
16:10:12
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Активность клещей в Орловской области продолжает падатьОднако сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют не снижать бдительность.
По состоянию на 1 августа 2019 года в лечебно-профилактические учреждения обратилось 1802 человека, пострадавшие от укусов клещей, в том числе 650 детей.
По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 18,4%. При исследовании клещей из внешней среды 2,3% пулов клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 0,5% - гранулоцитарным анаплазмозом человека.
В текущем сезоне активности клещей среди населения области зарегистрировано 2 случая заражения иксодовым клещевым боррелиозом.
В связи с отсутствием мер специфической профилактики клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека основными мерами, направленными на предупреждение заболеваний, остаются меры неспецифической профилактики: безопасное поведение на территории, опасной в отношении клещей, акарицидные обработки.
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