Новости версия для печати Полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты Злоумышленник оплатил картой соседки покупку смартфона.



Потерпевшая рассказала полицейским, что доверила свое платежное средство соседу для совершения покупки в продуктовом магазине на незначительную сумму. После этого мужчина решил приобрести смартфон в одной из торговых точек города, воспользовавшись картой заявительницы.

Когда он оплатил покупку, на сотовый телефон потерпевшей поступило СМС-уведомление о списании с ее счета порядка семи тысяч рублей. На тот момент в гости к женщине пришел ее родственник, которому она и рассказала о произошедшем. Тот отправился в торговую точку, в которой совершалась покупка, застал там данного гражданина и забрал у него платежное средство.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело . Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.





Анастасия Дорохова

7 августа 2019 года







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