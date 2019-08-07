Новости версия для печати Росгвардейцы приобщают юных орловцев к спорту Правоохранители провели зарядку с отдыхающими в лагере «Ветерок».



Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «День спорта с Росгвардией». Для ребят и их наставников силовики подготовили программу спортивных мероприятий. В рамках эстафеты участникам предстояло преодолеть дистанции в военной форме, противогазах, метать фальш-гранаты. Для того, чтобы принести победу своей команде ребятам были необходимы скорость, точность и выносливость. Последним этапом соревнований стали учебные стрельбы. Кроме того, в рамках визита сотрудники ОМОН продемонстрировали работу кинологической группы отряда.





Анастасия Дорохова

7 августа 2019 года







На главную страницу





