Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Один день, чтобы успеть. Сегодня завершается прием заявок на конкурс «Молодые кадры Орловщины».

- Кран закрыли на сутки. Ремонт водопровода планируют завершить завтра. Что делать тем, кто не успел запастись водой?

- 105 моментов в черном-белом цвете. Увидеть работы Геннадия Богатова можно в областном выставочном центре.

- Шанс проявить великодушие. В Орле продолжается благотворительная акция «Дорога в школу».

- Болеем за своих! Сегодня ФК «Орёл» сыграет с «Атомом» из Нововоронежа.

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Вести-Орёл

7 августа 2019 года







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