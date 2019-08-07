Новости версия для печати Консультативный диагностический центр НКМЦ имени З.И. Круглой совершит выезды в Орел, Мценск и Ливны Акция походит в рамках национального проекта «Здравоохранение».



Цель выезда – диагностика и оказание методической помощи жителям Орловской области.



В бригаду мобильного консультативного диагностического центра входят: педиатры (Ж.Н. Афонина, П.Л. Минаков), детский хирург (Р.В. Жиронкин), ортопед- травматолог (Р.В. Жиронкин), детские эндокринологи (И.С. Симонова, Ю.В. Мажорова), невролог (Г.В. Коростелев), офтальмолог (Л.В. Дружикин), отоларингологи (Е.С. Дружикина, П.Л. Минаков), акушер-гинеколог (М.П. Балан), детский стоматолог (Г.М. Гаджимурадов), врач УЗИ, медсестра функциональной диагностики, лаборант.

Выезд мобильного консультативного диагностического центра НКМЦ имени З.И. Круглой в городе Орле запланирован на 24 августа с 10:00 до 15:00 на пл. Ленина.

28 августа состоится выезд в город Мценск с 10:00 до 15:00 по адресу: ул. 20 июля, д.2. на территории Мценской ЦРБ.

30 августа мобильный консультативный диагностический центр посетит город Ливны с 11:00 до 15.00 по адресу: ул. Гайдара, д. 9 (детская поликлиника).





Анастасия Дорохова

7 августа 2019 года







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