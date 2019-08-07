Новости версия для печати В Болхове откроется проектная мастерская Горожан приглашают к обсуждению развития общественных пространств.



Предложений от жителей ждут с 9 августа по адресу: ул. Ленина, д. 18, МБУ «МСКО» (Болховский районный Дом Культуры), 2 этаж.



Телефон для справок: 8(48640) 2-32-62 (администрация МО города Болхов).

Задачи Мастерской:

1. Обсудить перспективы развития общественных пространств города; 2. Выявить площадки более всего нуждающиеся в благоустройстве; 3. Поработать совместно над концепциями заявок для участия в конкурсе лучших проектов благоустройства «Малые города и исторические поселения» 2020 года.





Анастасия Дорохова

7 августа 2019 года







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