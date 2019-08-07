Новости версия для печати В Мценском районе состоялся международный слёт дельтапланеристов Мероприятие продлилось два дня.



В слёте приняли участие порядка 300 человек из 18 регионов России, а также представители Финляндии, Канады, Беларуси и Абхазии. Интересно, что многие спортсмены из близлежащих областей добирались до лагеря по воздуху.



После церемонии открытия последовал парад летательных аппаратов, все желающие могли полюбоваться с высоты на красоту Мценского района. Кроме того, в рамках слёта прошёл мини-чемпионат среди участников мероприятия.











Анастасия Дорохова

7 августа 2019 года







На главную страницу





