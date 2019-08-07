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Экскурсовод музея Тургенева Антон Бушунов претендует на звание «Лучший гид России»

В своём презентационном ролике он рассказывает о портрете Ивана Тургенева кисти Маковского.

Этот портрет - один из самых любимых экспонатов Антона Бушунова
 
Антон Бушунов, участник всероссийского конкурса «Лучший гид России», научный сотрудник музея И.С.Тургенева: «Маковский вспоминал, что Тургенев пришёл к нему в студию в прекрасном расположении духа. Охотно согласился позировать, уютно устроился в кожаном кресле и портрет был написан всего за три часа. Поэтому кисти рук остались незавершёнными»
 
У Антона Бушунова образование филолога, трепетное отношение к Тургеневу и стаж экскурсовода 12 лет. Лучше кандидата на конкурс не придумать. И хотя сейчас во всех музеях есть аудиогиды, всё-таки личность человека, который ведёт экскурсию очень важна, считает Антон
 
Антон Бушунов, участник всероссийского конкурса: «Лучший гид России», научный сотрудник музея И.С.Тургенева: «Я за традиции, чтобы музей был музеем. Но модернизация должна быть. Аудиогид - это удобно. Например для человека, который хочет уединиться, остаться один на один с экспонатом»
 
Цель конкурса, в котором принимает участие Бушунов - найти самых ярких и талантливых гидов, способных увлечь достопримечательностями своего региона так, чтобы непременно захотелось там побывать. И главное здесь - творческий подход и горячее желание рассказать о том, что знаешь и любишь.

Кстати, в нем может принять участие любой желающий старше 12 лет. Нужно просто снять свой двухминутный ролик с экскурсией по городу, музею или природному маршруту и загрузить его на сайт проекта. Приём заявок продлён до 20 августа.

Так что если вам есть, что сказать миру, присоединяйтесь к Антону Бушунову. Имена победителей будут названы в сентябре. Лучшие гиды в авторских номинациях получат приз в размере 100 000 тысяч рублей.
 





Эва Стасюлевич
7 августа 2019 года

 


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