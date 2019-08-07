Спасатели предупреждают орловцев об ухудшении погодных условий

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среда
7.08.2019
16:09:29
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Спасатели предупреждают орловцев об ухудшении погодных условийОжидаются дожди с грозами.
По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 7 августа по 21 час 8 августа на территории области переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 5-10..., днём 8-13..., местами 14-19 м/с.
Температура воздуха ночью +13°С…+18°С, днём +24°С…+29°С.
В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.
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