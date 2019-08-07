Новости версия для печати Сводка МЧС за сутки: 15 выездов, пять из них – на пожары Потушили баню, хозяйственную постройку, автомобиль, а также ликвидировали снаряд.



Сообщение о возгорании бани поступило из деревни Хомуты Орловского района. В результате пожара выгорело чердачное помещение бани на площади пять квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



Также сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Новосильский район, где изъяли и уничтожили один артиллерийский снаряд калибра 122 мм.



Хозпостройка горела в селе Вышнее-Ольшаное Должанского района. В результате пожара она выгорела изнутри на площади 50 квадратных метров. Кровля выгорела и обрушилась на площади 40 квадратных метров. В тушении принимала участие добровольная пожарная команда «Студёное». Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



Ещё одна хозпостройка загорелась в селе Троицкое Ливенского района. В результате пожара выгорела и обрушилась кровля. От огня спасено внутреннее помещение. В тушении принимала участие добровольная пожарная дружина Беломестненского сельского поселения. Причина пожара и размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



Сотрудники 18-й пожарно-спасательной части Дмитровского района выезжали в деревню Трубичино, где на поле около населённого пункта ликвидировали возгорание пожнивных остатков на площади 200 квадратных метров.



В 21.12 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на Кромском шоссе в городе Орле. В результате пожара в автомобиле «Опель» В результате пожара расплавились пластиковые элементы, изоляция проводов в моторном отсеке, обуглилось лакокрасочное покрытие на капоте моторного отсека. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрооборудования в моторном отсеке. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.





Орловское Информбюро

7 августа 2019 года







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