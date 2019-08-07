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В Орловской области может появиться благотворительный фонд помощи онкобольным

Тема была затронута на встрече Андрея Клычкова с родителями больных детей.

Сегодня в регионе проживают 64 тысячи инвалидов, три тысячи из них дети. На встречу с губернатором и членами правительства пригласили представителей духовенства, регионального отделения организации родителей детей-инвалидов и православную певицу Наталью Куприянову.

Несколько лет назад её единственный сын умер от онкологии. И уже семь лет в помощь детям, больным раком, она проводит благотворительный фестиваль «Музыка добрых сердец». На встрече обсудили не только вопросы, связанные со здравоохранением, но и предложили создать благотворительный фонд, который помогал бы отделению гематологии.

Наталья Куприянова, член правления регионального отделения ВОРДИ: Я могу сказать от родителей онкобольных, что им не хватает, в первую очередь, психолога. Он должен работать и с родителями тоже. Они порой уходят в жуткую депрессию, что влияет и на детей тоже.

Как отметил глава региона, представителям власти прислушиваться к мнению членов общественных организаций, знающих изнутри нужды и проблемы инвалидов, крайне важно.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Забота о детстве должна быть представлена в большей степени, чем требуют национальные и региональные проекты. Я рад, что на федеральном уровне есть понимание, о дополнительной финансовой поддержке. Важный этап - это выстраивание диалога, это одно из важных направлений, которое я считаю приоритетным. Мы можем что-то не видеть, что-то не знать, а совместно можем принимать решение в пользу региона»

Так же на встрече обсудили вопрос о создании центра взаимодействия органов власти региона, родителей детей-инвалидов и социально ориентированного бизнеса. Подобная модель успешно апробирована в Ливнах, и показала эффективность.


Татьяна Тимохина
7 августа 2019 года

 


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