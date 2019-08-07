Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Почему дорога в магазин и поликлинику для жителей улицы Гагарина превратилась в жизненную проблему? Мы разбирались в ситуации.



- Пшеница - продовольственная, ячмень - пивоваренный. В каких условиях проходит уборочная и чего ждут аграрии? Наш репортаж с полей Орловской области.



- Память в мусоре. Когда уборка на городских кладбищах станет регулярной?



- «Спецавтобазу» ждёт пополнение. Какая техника приедет на службу города?



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Вести-Орёл

7 августа 2019 года







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