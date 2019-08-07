Новости версия для печати Орловских строителей поздравили с предстоящим профессиональным праздником Почёт и уважение рабочим рукам отдают 11 августа.



В прошлом году ими было введено 290 тысяч квадратных метров жилья, в планах этого года - уже 300. Уверенность, в том что поставленная задача будет выполнен есть в правительстве региона. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что в настоящее время строительная отрасль считается локомотивом развития экономики региона, происходит модернизация всего строительного комплекса. В планах на будущее, строительство индивидуального жилья многодетным семьям и не только.





Юлия Опанасюк

7 августа 2019 года







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