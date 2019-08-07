Новости версия для печати Госавтоинспекторы посетили образовательные учреждения Колпнянского района Визит состоялся в рамках акции «Дети!».



Сотрудники ведомства напомнили школьникам о необходимости изучения правил дорожного движения и объяснил, что основная причина дорожно-транспортных происшествий – это нарушение и незнание ПДД как пешеходами, так и водителями. Во время беседы полицейские акцентировали внимание юных пешеходов на дорожных «ловушках», каждая из которых разбиралась на примере конкретного дорожно-транспортного происшествия. В ходе рассмотрения таких ситуаций школьники вспомнили правила поведения вблизи дороги, в том числе и во время ожидания общественного транспорта.



Также особое внимание организаторы уделили необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при движении в транспортных средствах.



В завершение встречи сотрудники Госавтоинспекции напомнили школьникам о необходимости применения световозвращающих элементов в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.





Анастасия Дорохова

7 августа 2019 года







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